В США заявили об увольнении 10 сотрудников ФБР, расследовавших дело Трампа

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател уволил как минимум 10 сотрудников спецслужбы, которые принимали участие в следствии по делу о хранении американским президентом Дональдом Трампом секретной документации. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По данным журналистов, сотрудников ФБР отправили в отставку 25 февраля. Они участвовали в расследовании дела о хранении секретных документов в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Работу вел спецпрокурор США Джек Смит.

В профсоюзе сотрудников ФБР обвинили Патела в «противозаконном увольнении». По данным организации, решение главы бюро нарушает права персонала и ослабляет спецслужбу.

В августе 2022 года в поместье американского лидера во Флориде прошли обыски по делу о незаконном хранении конфиденциальных материалов после ухода Трампа с должности президента. Согласно судебным протоколам, в ходе них агенты ФБР изъяли около 100 секретных документов, а также одежду, подарки и несекретные документы.

В марте 2025 года ФБР вернуло Трампу засекреченные документы. По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, личные данные американского лидера были изъяты «во время противоправных и незаконных рейдов».

Ранее директор ФБР нашел тысячи документов о расследовании связей Трампа с Россией.