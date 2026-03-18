Россиянина уволили за несовпадение по «вайбу» с коллегами

В Башкирии компания выплатила мужчине 300 тыс. после необоснованного увольнения
В Стерлитамаке мужчина выиграл суд против работодателя после необоснованного увольнения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Владимир устроился менеджером проектов на удаленную работу и успешно прошел испытательный срок. Однако во время финального разговора по видеосвязи руководство сообщило ему об отказе в дальнейшем сотрудничестве.

Причиной стало несоответствие по так называемому «вайб-чеку». По мнению работодателя, сотрудник оказался не на одной волне с коллективом. Владимир не согласился с таким обоснованием и обратился в суд.

На заседаниях представители фирмы утверждали, что реальной причиной увольнения стало несоответствие занимаемой должности, якобы работник задерживал отчеты и недостаточно эффективно справлялся с задачами.

Тем не менее суд не принял эти доводы и встал на сторону истца. Компанию обязали выплатить Владимиру 300 тыс. рублей компенсации.

До этого испанский суд обязал работодателя выплатить компенсацию в размере $55 тыс. сотруднику, уволенному за употребление алкоголя во время работы. Компания сочла подобное поведение серьезным дисциплинарным нарушением, особенно учитывая, что сотрудник управлял служебным автомобилем, и приняла решение об увольнении. Однако работник оспорил его в суде, заявив о незаконности расторжения трудового договора.

Ранее медсестра с Камчатки уволилась из-за давления начальства и вернула работу через суд.

 
