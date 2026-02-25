Размер шрифта
Мужчина, уволенный за распитие алкоголя на работе, отсудил $55 тысяч

Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Испанский суд обязал работодателя выплатить компенсацию в размере $55 тысяч сотруднику, уволенному за употребление алкоголя во время работы, признав санкцию чрезмерной, пишет Oddity Central.

Согласно материалам дела, работник электромонтажной компании привлек внимание руководства из-за странного поведения. Впоследствии работодатель нанял частного детектива, который наблюдал за сотрудником и зафиксировал случаи употребления алкоголя — в барах и на парковках. В одном из эпизодов, по данным отчета, мужчина выпил около трех литров пива во время обеденного перерыва.

Компания сочла подобное поведение серьезным дисциплинарным нарушением, особенно учитывая, что сотрудник управлял служебным автомобилем, и приняла решение об увольнении. Однако работник оспорил его в суде, заявив о незаконности расторжения трудового договора.

Суд признал увольнение несправедливым, указав, что наказание оказалось несоразмерным проступкам. Работодателю предложено либо восстановить сотрудника на работе, либо выплатить компенсацию в размере $55 тысяч. При вынесении решения суд учел несколько обстоятельств. В частности, обеденные перерывы формально не считаются рабочим временем, поэтому употребление алкоголя в этот период не может автоматически квалифицироваться как служебное нарушение.

Кроме того, компания не смогла доказать, что действия работника повлияли на качество выполнения обязанностей или создали угрозу безопасности. Отдельно суд указал, что испанское трудовое законодательство допускает увольнение за пьянство только при наличии доказанной систематической зависимости. Зафиксированные детективом эпизоды были признаны единичными, что также стало аргументом в пользу работника.

Ранее полицейский был уволен за то, что ударил подозреваемого во время ареста.

 
