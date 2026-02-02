В Дагестане задержали учредителя компании по делу о махинациях с жильем

Baza: в Дагестане задержали главу компании за хищение миллиардов у дольщиков

В Махачкале задержали учредителя строительной компании, которую подозревают в масштабных хищениях средств дольщиков. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, Хадижат Гаджиева в 2021 году стала учредителем компании AR-Group, оказывавшей услуги застройщика. Компания вела строительство 11 жилых комплексов на территории Дагестана. Для привлечения покупателей были задействованы риелторы, а квартиры реализовывались в том числе в домах, находившихся на стадии строительства. В социальных сетях публиковались отчеты о ходе работ.

Со временем у застройщика возникли проблемы с разрешительной документацией, в том числе стали отменяться разрешения на строительство. Представители компании, как утверждают клиенты, сообщали о попытках урегулировать ситуацию, однако конкретные сроки возобновления работ не назывались.

Впоследствии дольщики выяснили, что одни и те же квартиры могли продаваться нескольким покупателям. После этого пострадавшие обратились в правоохранительные органы, и 16 января Гаджиева была задержана.

В МВД сообщили, что обязательства по ряду договоров выполнены не были, а собранные средства, по версии следствия, использовались по усмотрению подозреваемой. В настоящее время полиция продолжает сбор заявлений и документов от пострадавших. По данным источника, число обманутых дольщиков превышает тысячу человек.

Сумма ущерба и точное количество пострадавших уточняются. Местные активисты оценили возможный объем задолженности в сумму до 5 млрд рублей.

Ранее в Дагестане троих застройщиков осудили на срок до 8 лет за хищение 260 млн рублей бюджетных средств.