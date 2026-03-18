Психолог объяснила, можно ли опознать в толпе маньяка

Психолог Сырова: маньяка сложно распознать даже во время обострения
Маньяка сложно опознать даже во время обострения, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Об этом в интервью Ura.ru сообщила специалист по работе с жертвами насилия, психолог Юлия Сырова.

«Если бы по внешнему виду можно было определить сексуального маньяка, то их бы у нас не осталось совсем. Это всегда человек, который будет вежлив и незаметен. Его цель — сексуальное насилие, и он ее попросту не добьется, если на лбу будет написано «Здравствуйте, я сексуальный маньяк», — рассказала эксперт.

Она порекомендовала женщинам и детям не заходить с незнакомыми людьми в лифт, поскольку в ограниченном пространстве сложно дать отпор нападающему.

Психолог Анна Погребняк до этого говорила, что лишь малый процент насильников и маньяков действуют спонтанно, импульсивно. Многие из них, по ее словам, планируют преступления и тщательно готовятся к ним: ищут своих жертв, наблюдают, охотятся, вступают в контакт и втираются в доверие.

Более того, насильниками часто выступают те, кто хорошо знают жертв, отметила специалист.

Ранее маньяк-аниматор из России приписал себе 12 убийств на Гоа.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!