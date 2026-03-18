Башкирский школьник вербовал подростков и сам планировал теракт в православном храме

ОН: в Уфе школьника задержали за вербовку подростков для терактов
Школьника из Уфы подозревают в вербовке несовершеннолетних для совершения терактов на территории РФ. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на СК.

По данным Telegram-канала, 16-летний молодой человек общался со старшеклассниками с намерением подбить их на террористическую деятельность.

«В дальнейшем парень планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить теракт в одном из православных храмов Уфы», – сообщается в публикации.

Известно, что он работал не один. Его самого завербовали через мессенджер кураторы с Украины.

До этого в Мордовии задержали 18-летнего молодого человека, который также предлагал несовершеннолетним совершать теракты. Он, по версии следствия, сам вышел на разведку Украины и по их требованию вербовал школьников для поджогов релейных шкафов. За свою деятельность россиянин получал вознаграждение.

Ранее украинские спецслужбы использовали чаты знакомств для вербовки подростков.

 
