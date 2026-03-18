Журналист Додолев заявил, что его напугала агрессия украинцев к РФ в 2006 году

Известный российский журналист и медиаменеджер Евгений Додолев в интервью актеру Вячеславу Манучарову признался, что его напугало отношение украинцев к РФ в ходе его визита в Киев в 2006 году.

«Я просто пришел в ужас от этих людей. Я понял, как они настроены», — заявил Додолев.

По его словам, украинцы агрессивно высказывались о России и неоднократно говорили о необходимости расправиться с россиянами. Журналист считает, что подобное отношение к РФ сформировалось у жителей Украины задолго до 2014 года — еще в 1990-х годах.

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в начале прошлого года, свидетельствует, что украинцы стали лучше относиться к россиянам. Согласно результатам исследования, 39% респондентов признались, что готовы общаться с жителями РФ, а еще 29% согласны, что русские должны жить на Украине. В свою очередь 49% участников опроса выразили желание близко общаться с русскоязычными гражданами Украины. 47% граждан Украины хорошо относятся к беженцам, еще 40% считают, что они должны вернуться на родину на Украину. Негативно к россиянам относятся 32% участников опроса.

Ранее экс-разведчик США заявил, что украинцев десятилетиями учили ненавидеть русских.