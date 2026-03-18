Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Российский журналист вспомнил о пугающей агрессии в Киеве в 2006 году

Журналист Додолев заявил, что его напугала агрессия украинцев к РФ в 2006 году
Efrem Lukatsky/AP

Известный российский журналист и медиаменеджер Евгений Додолев в интервью актеру Вячеславу Манучарову признался, что его напугало отношение украинцев к РФ в ходе его визита в Киев в 2006 году.

«Я просто пришел в ужас от этих людей. Я понял, как они настроены», — заявил Додолев.

По его словам, украинцы агрессивно высказывались о России и неоднократно говорили о необходимости расправиться с россиянами. Журналист считает, что подобное отношение к РФ сформировалось у жителей Украины задолго до 2014 года — еще в 1990-х годах.

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в начале прошлого года, свидетельствует, что украинцы стали лучше относиться к россиянам. Согласно результатам исследования, 39% респондентов признались, что готовы общаться с жителями РФ, а еще 29% согласны, что русские должны жить на Украине. В свою очередь 49% участников опроса выразили желание близко общаться с русскоязычными гражданами Украины. 47% граждан Украины хорошо относятся к беженцам, еще 40% считают, что они должны вернуться на родину на Украину. Негативно к россиянам относятся 32% участников опроса.

Ранее экс-разведчик США заявил, что украинцев десятилетиями учили ненавидеть русских.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!