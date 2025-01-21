На Украине стали лучше относиться к россиянам. К такому выводу пришли социологи по итогам опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, 39% опрошенных готовы общаться с россиянами, а еще 29% респондентов согласны, что русские должны жить на Украине. Но негативно к россиянам относятся 32% участников опроса. В 2023 году 80% украинцев заявили, что считают, что россиян не нужно пускать в страну.

С русскоязычными гражданами Украины готовы близко общаться 49% участников опроса, а 34% согласны, что они могут жить на Украине. При этом 17% опрошенных негативно относятся к русскоязычным украинским гражданам и считают, что они не должны находиться в стране вообще.

47% граждан Украины хорошо относятся к беженцам, еще 40% считают, что они должны вернуться на родину на Украину. И при этом 13% украинцев негативно относятся к беженцам.

В опросе участвовали 989 граждан Украины.

До этого опрос показал, что около половины украинцев верят в наступление мира при Трампе.

Кроме того, участников исследования попросили рассказать о своем видении будущего мирного соглашения между РФ и Украиной. В результате 23% украинцев считают, что договор будет «преимущественно или полностью справедливым» для Киева. О том, что документ будет «несправедливым» для их страны, заявили 31% респондентов.

Ранее банда из россиян и украинцев украла обезьяну из зоопарка в Германии ради селфи.