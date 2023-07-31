Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинцы из-за внедренной в самое сердце современного украинского общества бандеровской идеологии, относятся к русским с особой и не взаимной жестокостью. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер ответил подобным образом на вопрос ведущего о том, почему русские не испытывают ту же степень враждебности и жестокости, какую испытывают к ним украинцы.

Он отметил, что современный украинский национализм, иногда называемый «бандеризмом», сильно подействовал на настроения современной Украины. Бандеровцы считают русских «недочеловеками» и своими кровными врагами. Они, сказал Риттер, много десятков лет назад впитали ненависть к России и донесли эту ненависть до нынешнего времени. Бандеровцы внедрились в самое сердце современного украинского общества.

Риттер считает, что не все украинцы склонны к такому мышлению и поведению, однако большинство из совершающих жестокие преступления на Украине действительно являются нацистами и бандеровцами.

При этом у русских, отметил бывший разведчик, наблюдается совсем другое отношение к украинцам, которых жители России всегда считали равными себе братьями. Это ярко видно на хорошем отношении к украинским пленным.

Эксперт выразил мнение, что главной причиной враждебности и жестокости к русским является бандеровская идеология, искажающая «сознание, душу и дух украинского народа».

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, »США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы», пишут «Известия».

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