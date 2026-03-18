В Польше запретят мобильные телефоны в школах

Использование мобильных телефонов запретят в польских школах с 1 сентября текущего года. Об этом рассказала министр образования республики Барбара Новацкая, передает РИА Новости.

По ее словам, дети смогут использовать телефон в школе с разрешения учителя.

«Исключением может быть дидактический процесс и решение учителя, но это не может быть нормой, ибо мы видим, как дети зависимы от интернета», — сказала Новацкая.

До этого сообщалось, что партия немецкого канцлера Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) выступила за возрастной ценз при использовании соцсетей детьми. Для защиты несовершеннолетних ХДС предлагает запретить пользоваться соцсетями до 14 лет. В партии отметили, что считают детей и молодежь наиболее уязвимыми в цифровой сфере.

В декабре прошлого год президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут запретить детям создавать аккаунты в соцсетях.