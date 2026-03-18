Врач объяснила, чем отличается аллергия от пищевой непереносимости

Ключевое различие между аллергией и пищевой непереносимостью кроется в реакции. Симптомы первой проявляются быстро и ярко: достаточно съесть продукт-провокатор, чтобы появился зуд, отек век или губ. Вторая действует иначе — в организме вырабатываются иммуноглобулины G, продукт воспринимается как чужеродный и не переваривается должным образом. Об этом в инетрвью «Радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко. При этом, по ее словам, человек часто даже не догадывается, что причина его хронического недомогания кроется в еде.

Специалист отметила, что спектр продуктов, способных вызвать непереносимость, весьма широк: молоко, томаты, перец, картофель, кофе, какао и многие другие. Попадая в желудочно-кишечный тракт, они не расщепляются до конца и закисляют среду кишечника. В таких условиях полезная микрофлора погибает, а ее место занимают условно-патогенные микроорганизмы. В итоге страдает иммунитет, нарушается сон, появляется хроническая усталость и снижение энергии.

«Даже псориаз, даже экзема, даже любые дерматиты, или начали выпадать волосы, <…> или какие-либо другие жалобы: отсутствие сил, отсутствие энергии <…> и даже хроническая анемия, отсутствие железа и сниженный уровень гемоглобина, могут быть результатом наличия условно-патогенной флоры, которая не позволяет вообще каким-либо продуктам усваиваться», — объяснила Мойсенко.

Самостоятельно искать «продукта-врага» диетолог не рекомендует и советует обратиться к специалисту. Самый точный способ диагностики — анализ крови на иммунологическую непереносимость.

Врач иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина до этого назвала главные отличия весенней аллергии от ОРВИ.

В первую очередь, по ее словам, — это температура, которая при обычной аллергии не повышается выше 37,1-37,2 градуса. Кроме того, для аллергии не характерна боль в горле, головная боль.

