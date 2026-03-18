Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач объяснила, почему астма обостряется в период цветения

Врач Сережина: симптомы астмы могут усилится из-за перекрестных аллергенов
Shutterstock

В сезон цветения люди с астмой зачастую сталкиваются с обострениями. Особенно сильными они бывают, если к пыльцевой аллергии присоединяются и другие триггеры. Об этом газете «Известия» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По словам эксперта, в весенний сезон особенно часто с обострением сталкиваются пациенты, у которых есть аллергия на пыльцу различных растений, деревьев и на грибковые аллергены. Помимо этого, в это время года дополнительно провоцировать приступы астмы могут перепады температуры воздуха, испарения и ряд других факторов.

Врач отметила, что главным проявлением астмы становится кашель, который сопровождается затрудненным выдохом. При этом он может быть как сухим, так и с густой и вязкой мокротой. На фоне учащения приступов также могут добавиться чувство недостатка воздуха, выраженная одышка, тревожное состояние, страх и даже панические атаки.

В группе риска весной оказываются пациенты с астмой, а также с сезонной аллергией, полисенсибилизация которой может проявляться в том числе астматическими симптомами. Лечение должен подбирать аллерголог, которые основывается на индивидуальных особенностях человека. Однако всем пациентам нужно ограничить контакт с аллергенами.

«Существенное значение имеет гипоаллергенный рацион. Из питания исключают перекрестные аллергены, а блюда делают максимально простыми — без сложных сочетаний, большого количества ингредиентов, специй и избыточной термической обработки. Это снижает нагрузку на организм в период цветения», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что окончательно избавиться от астмы крайне сложно, но есть шанс снизить реактивность бронхов.

Ранее россиянам назвали главные отличия весенней аллергии от ОРВИ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
