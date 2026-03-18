Врач объяснила, почему астма обостряется в период цветения

В сезон цветения люди с астмой зачастую сталкиваются с обострениями. Особенно сильными они бывают, если к пыльцевой аллергии присоединяются и другие триггеры. Об этом газете «Известия» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По словам эксперта, в весенний сезон особенно часто с обострением сталкиваются пациенты, у которых есть аллергия на пыльцу различных растений, деревьев и на грибковые аллергены. Помимо этого, в это время года дополнительно провоцировать приступы астмы могут перепады температуры воздуха, испарения и ряд других факторов.

Врач отметила, что главным проявлением астмы становится кашель, который сопровождается затрудненным выдохом. При этом он может быть как сухим, так и с густой и вязкой мокротой. На фоне учащения приступов также могут добавиться чувство недостатка воздуха, выраженная одышка, тревожное состояние, страх и даже панические атаки.

В группе риска весной оказываются пациенты с астмой, а также с сезонной аллергией, полисенсибилизация которой может проявляться в том числе астматическими симптомами. Лечение должен подбирать аллерголог, которые основывается на индивидуальных особенностях человека. Однако всем пациентам нужно ограничить контакт с аллергенами.

«Существенное значение имеет гипоаллергенный рацион. Из питания исключают перекрестные аллергены, а блюда делают максимально простыми — без сложных сочетаний, большого количества ингредиентов, специй и избыточной термической обработки. Это снижает нагрузку на организм в период цветения», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что окончательно избавиться от астмы крайне сложно, но есть шанс снизить реактивность бронхов.

