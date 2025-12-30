Суд вынес приговор по делу о хищении более 500 млн рублей при выполнении оборонзаказа

Суд назначил 8 и 5 лет фигурантам дела о хищении более 500 млн рублей у Минобороны РФ

Суд приговорил к 8 и 5 годам лишения свободы двух фигурантов дела о хищении более 500 млн рублей из бюджета Минобороны РФ при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Приговором суда наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено бывшему руководителю ООО ИФК «РНГС Капитал» Дмитрию Левченко. Второй фигурант дела — экс-гендиректор ООО «Сибай» Андрей Грунин — осужден на пять лет лишения свободы. Суд также обязал каждому выплатить штрафы по 500 тыс. рублей.

Оба фигуранта признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации СК РФ, в 2022-2023 годах госзаказчиком с ООО ИФК «РНГС Капитал», ООО «Сибай» и другими организациями были заключены договоры на выполнение услуг и поставки товаров на более чем 1,3 млрд рублей. Левченко, Грунин и другие представители коммерческих организаций предоставляли заведомо ложные сведения о стоимости работ по договорам и совершили хищение бюджетных средств в размере более 500 млн рублей.

Большую часть похищенных средств — более 470 млн рублей — Министерству обороны уже возместили, уточнили в СК.

До этого СК РФ сообщил о завершении следственных действий по делу о хищении у Минобороны более 500 млн рублей на контрактах в Дагестане.

