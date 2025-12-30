Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Суд вынес приговор по делу о хищении более 500 млн рублей при выполнении оборонзаказа

Суд назначил 8 и 5 лет фигурантам дела о хищении более 500 млн рублей у Минобороны РФ
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд приговорил к 8 и 5 годам лишения свободы двух фигурантов дела о хищении более 500 млн рублей из бюджета Минобороны РФ при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Приговором суда наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено бывшему руководителю ООО ИФК «РНГС Капитал» Дмитрию Левченко. Второй фигурант дела — экс-гендиректор ООО «Сибай» Андрей Грунин — осужден на пять лет лишения свободы. Суд также обязал каждому выплатить штрафы по 500 тыс. рублей.

Оба фигуранта признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации СК РФ, в 2022-2023 годах госзаказчиком с ООО ИФК «РНГС Капитал», ООО «Сибай» и другими организациями были заключены договоры на выполнение услуг и поставки товаров на более чем 1,3 млрд рублей. Левченко, Грунин и другие представители коммерческих организаций предоставляли заведомо ложные сведения о стоимости работ по договорам и совершили хищение бюджетных средств в размере более 500 млн рублей.

Большую часть похищенных средств — более 470 млн рублей — Министерству обороны уже возместили, уточнили в СК.

До этого СК РФ сообщил о завершении следственных действий по делу о хищении у Минобороны более 500 млн рублей на контрактах в Дагестане.

Ранее стало известно, что «Десятый подшипниковый завод» при выполнении гособоронзаказа завышал цены на товары для Министерства обороны в восемь раз.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537391_rnd_1",
    "video_id": "record::762335bc-376c-4934-ba79-fc9c38b2c162"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+