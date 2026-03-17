Экс-замглавы Росстандарта частично признал вину по делу о хищении более 2 млрд рублей

Бывший заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов частично признал свою вину по делу о хищении 2,2 млрд рублей при выполнении гособоронзаказа на ростовском «Десятом подшипниковом заводе» (ГПЗ-10). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, где проходят слушания по делу.

«Вину признаю частично», — сказал Кулешов.

В то же время учредитель и собственница завода Людмила Кулешова (мать Алексея Кулешова), которую тоже обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, не признала вину.

Другие фигуранты, в числе которых Роман Волков, бывший советник гендиректора одного из предприятий, а также экс-начальник 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрей Сухомлин, отказались высказать отношение по обвинению до предъявления доказательств прокурором.

Расследование по делу было завершено в ноябре прошлого года. Сообщалось, что при выполнении гособоронзаказа цены на товары для Минобороны РФ были завышены в восемь раз. Фигуранты дела, как утверждается, заключали договоры на поставку подшипников, а в документы о поставках вносили заведомо ложные сведения.

