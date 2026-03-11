Учителя в школах Подмосковья начали работать с ИИ-помощниками

В Подмосковье запустили новый проект по использованию технологий искусственного интеллекта. На этот раз нейросеть внедрили в помощь учителям – она позволила в шесть раз повысить скорость проверки тетрадей учащихся. К сентябрю такие ИИ-помощники планируется внедрить в каждую школу региона, сообщает 360.ru.

На данный момент проект уже реализуется в школах Дмитрова, Щелкова, Мытищ и Богородского округа. Педагоги фотографируют страницы тетрадей учеников, а затем прогоняют их через нейросеть, которая проверяет письменные работы. Таким образом учителям не приходится носить с собой стопки тетрадей.

После проверки работы нейросеть выдает ошибки и сопровождает это комментарием, после чего учитель оценивает текст и может либо подтвердить отметку, поставленную ИИ, либо изменить ее перед занесением в электронный журнал. Также система позволяет оставлять в ней замечания и советы от педагогов, как учащемуся можно улучшить результаты.

До этого сообщалось, что в Подмосковье активно внедряют цифровых ИИ-ассистентов для работы в больницах. ИИ помогает врачам обработать данные, проверить назначение лекарства по 15 основным параметрам, оценить риски и потенциальное взаимодействие препарата с другими лекарствами и продуктами питания, чтобы исключить потенциальные риски.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья получать госуслуги помогает искусственный интеллект.