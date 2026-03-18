Турист прокомментировал новость о подозрительной машине на месте исчезновения Усольцевых

Машины на месте пропажи Усольцевых не являются редкостью. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на депутата ЗакСа Красноярского края и опытного туриста Алексея Кулеша.

Недавно турист, который якобы за несколько минут до Усольцевых шел подобным маршрутом, заявил, что в момент, когда Усольцевы пропали, видел уезжающую из Кутурчина подозрительную иномарку.

По словам Кулеша, в этом месте туристы не редкость. Большое количество людей приезжает независимо от сезона. Число автомобилей, туристов, проезжающих по округе, может исчисляться десятками.

«Все они останавливаются практически в одном месте, у начала тропы. Так что то, что там стояла машина в тот день, ни о чем не говорит», – рассказал депутат.

Супруги Усольцевы приехали в Красноярский край вместе с маленькой дочерью в сентябре прошлого года и пропали в районе поселка Кутурчин.

Вскоре развернулись масштабные поиски, которые до сих пор не привели к результатам. Предполагается, что с членами семьи произошел несчастный случай.

Ранее после пропажи экс-спецназовца, повторившего судьбу Усольцевых, возбудили уголовное дело.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
