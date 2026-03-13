В Госдуме заявили, что российская молодежь меняет тренды в употреблении алкоголя

Современная молодежь практически не употребляет спиртные напитки – теперь это считается признаком неудачливости. Максимум, что позволяют себе молодые люди – это слабоалкогольные напитки, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.

«Если сравнить отношение к алкоголю в разных поколениях, то сейчас потребление алкоголя является признаком неудачливости, неадекватности, неправильного отношения к жизни и к себе», — убежден депутат.

По его мнению, это сильно отличается от предыдущей ситуации, когда люди пили «все подряд». Сегодня молодежь осознанно подходит к этому вопросу, выбирая преимущественно слабоалкогольные напитки. Это настоящее движение культурного употребления спиртных напитков, заключил парламентарий.

Напомним, до этого социологи сообщили, что, согласно исследованиям, россияне отказываются от потребления алкоголя – за последние 20 лет число непьющих граждан выросло в полтора раза. По данным на текущий год, совсем не пьют спиртные напитки 42% жителей страны. Большинство непьющих россиян признались, что в их окружении есть алкоголики – об этом сообщили 61% опрошенных.

Ранее был назван регион России, где потребление алкоголя упало почти до нуля.