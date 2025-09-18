В Госдуме предложили защитить учителей от оскорблений

Миронов предложил ввести защиту учителей от оскорблений по аналогии с властью

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что его партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает установить для подобных случаев административный штраф для граждан от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Миронов также предложил ввести штрафы еще больше за оскорбление педагогов в СМИ или соцсетях.

«Уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей», — добавил парламентарий.

По его мнению, бороться с оскорблениями в адрес учителей должен будет совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещения.

4 сентября адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин рассказал, что оскорбление в школьном чате попадает под статью административного кодекса. Если будет доказано, что сообщение унижает достоинство собеседника, то с нарушителя могут взыскать штраф до 100 тыс. руб.

Ранее в России одобрили создание специальных комиссий для защиты чести учителей.