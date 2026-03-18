«Мировая паутина уходит»: россиян призвали попрощаться с безграничным интернетом

Россияне сегодня могут наблюдать наглядную показательную суверенизацию интернета, причем этот процесс одновременно происходит во многих странах. Безграничный интернет уходит в прошлое, мировая сеть будет делиться на национальные секторы, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

Комментируя сообщения о том, что так называемый сценарий «белых списков» доступных сайтов грозит выходом из строя бытовой техники, специалист призвал не преувеличивать и не драматизировать. Он напомнил, что на данный момент речь идет только о мобильном трафике, подчеркнув, что этот процесс и есть суверенизация российского интернета.

«Процесс этот идет не только у нас. Мировая сетевая паутина разделяется на национальные секторы», — убежден Подстрешный.

По его мнению, все страны пойдут по этому пути, а те, кто не сможет обеспечить для себя цифровой суверенитет, вынужденно вступят в информационные блоки по примеру экономических.

«Тот безграничный интернет, который мы все помним из нулевых, там и останется, в нашей светлой памяти», — заключил эксперт.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что после запуска системы «белых списков» эти списки будут постоянно дополняться, в них внесут все повседневные онлайн-ресурсы. Он пообещал, что в перечни включат 99% всех ресурсов, «которые не могут быть использованы для управления беспилотниками» и для «каких-то террористических атак».

