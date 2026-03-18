«Мировая паутина уходит»: россиян призвали попрощаться с безграничным интернетом

Michael Weber/Global Look Press

Россияне сегодня могут наблюдать наглядную показательную суверенизацию интернета, причем этот процесс одновременно происходит во многих странах. Безграничный интернет уходит в прошлое, мировая сеть будет делиться на национальные секторы, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

Комментируя сообщения о том, что так называемый сценарий «белых списков» доступных сайтов грозит выходом из строя бытовой техники, специалист призвал не преувеличивать и не драматизировать. Он напомнил, что на данный момент речь идет только о мобильном трафике, подчеркнув, что этот процесс и есть суверенизация российского интернета.

«Процесс этот идет не только у нас. Мировая сетевая паутина разделяется на национальные секторы», — убежден Подстрешный.

По его мнению, все страны пойдут по этому пути, а те, кто не сможет обеспечить для себя цифровой суверенитет, вынужденно вступят в информационные блоки по примеру экономических.

«Тот безграничный интернет, который мы все помним из нулевых, там и останется, в нашей светлой памяти», — заключил эксперт.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что после запуска системы «белых списков» эти списки будут постоянно дополняться, в них внесут все повседневные онлайн-ресурсы. Он пообещал, что в перечни включат 99% всех ресурсов, «которые не могут быть использованы для управления беспилотниками» и для «каких-то террористических атак».

Ранее эксперт объяснил, для чего россиянам начали замедлять домашний интернет.

 
© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г.

