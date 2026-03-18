Следователи в Москве запросили арест обвиняемой в покушении на женщину по указанию аферистов

СК запросил арест обвиняемой в покушении на женщину на Строгинском бульваре

Московские следователи настаивают на аресте девушки, которую подозревают в содействии футболисту во время кражи денег у семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Никулинским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

До этого подозреваемая, рассказала правоохранителям, что к дому она приехала на такси, с собой у нее была болгарка. Инструмент она оставила около двери вместе с запасными дисками. После этого она покинула дом и спустя какое-то время, по указанию аферистов, нашла под окнами белый мешок.

Она добавила, что неизвестные были с ней на связи постоянно.

София и молодой футболист стали фигурантами уголовных дел после инцидента, произошедшего 14 марта в квартире на Строгинском бульваре. Юноша пришел в квартиру, взломал сейф и расправился с хозяйкой.

Ранее стало известно, что мошенники могли найти футболиста в чате по ставкам на спорт.