Политолог: Крым стал одним из главных курортов для россиян

Политолог Сипров: Крым стал одним из самых востребованных курортов для россиян

Крым стал одним из главных курортов для россиян, поток туристов на полуостров продолжает расти. Об этом в интервью РИАМО сообщил политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Для большинства наших граждан Крым — это место, где можно качественно и относительно недорого отдохнуть всей семьей. Тем не менее многие крупные компании, банки и даже сотовые операторы до сих пор игнорируют эту экономическую реальность. Сколько еще это будет продолжаться — сказать сложно», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что жители Крыма сделали исторический выбор, который вписан в историю нашей страны.

Ранее российское казачество напомнило о своем вкладе в воссоединение Крыма с Россией.