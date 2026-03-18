Российское казачество напомнило о своем вкладе в воссоединение Крыма с Россией

Около 10 тыс. казаков в 2014 году откликнулись на призыв о помощи крымчан
После решения жителей Крыма и Севастополя провести референдум о вхождении полуострова в состав России на их призыв о помощи и защите от атак и провокаций украинских боевиков откликнулись около 10 тыс. казаков из Кубанского, Всевеликого войска Донского, Терского и других казачьих войск России. Казаки внесли важный вклад в воссоединение с Крымом. Об этом в годовщину праздника написало Всероссийское казачье общество.

В обществе отметили, что киевский режим готовил вооруженную атаку на крымчан и севастопольцев, и всячески препятствовал прибытию казаков на полуостров.

«Всего в Крым удалось попасть трем тыс. казакам. В частности, на выручку жителям полуострова пришли около тысячи казаков Кубанского войска, минимум 200 казаков Терского войска и не менее 300 казаков Всевеликого войска Донского», — рассказали в обществе.

Прибыв на полуостров, казаки заняли позиции для охраны порядка и мирных жителей. 220 казаков стояли на Турецком валу, 120 — на Чонгаре, 58 — на Перекопе, 370 — в Симферополе, 170 — в Севастополе.

На Турецком валу командовали обороной атаман Таманского отдела Иван Безуглый и атаман Черноморского округа Сергей Савотин.

Также патрули кубанских казаков стояли вокруг зданий правительства и Верховного Совета республики Крым, дежурили на транспортных терминалах и избирательных участках. Кроме того, они охраняли аэропорт Симферополя.

Крымчане, как отмечается, встречали казаков с благодарностью, несли продукты питания, матрасы, обмундирование.

Непосредственно в дни референдума казаки обеспечивали охрану избирательных участков в Севастополе и пригородах.

«Успех Крымской весны во многом обеспечило казачество – кубанское, терское, донское. Казаки были как сжатый кулак. Впрочем, как и сейчас», — резюмировали в обществе.

 
