Директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников заявил РИА Новости, что Москва требует решить вопрос о биологической деятельности США на Украине.

По словам дипломата, РФ до сих пор не получила должной реакции, несмотря на то, что проблема остается актуальной и по-прежнему требует решения.

«Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. — «Газета.Ru») и глобальную биобезопасность», — отметил Постников.

В декабре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев говорил, что закрытое президентом США Дональдом Трампом американское Агентство по международному развитию (USAID) может быть причастно к тестированию различных препаратов на украинцах.

Он отметил, что факты проведения таких работ на базе биолабораторий Украины неоднократно подтверждались должностными лицами США — координатором совета национальной безопасности Джоном Кирби, заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и действующим министр здравоохранения Робертом Кеннеди — младшим.

Ранее Трамп в ООН высказался о разработке биооружия, вспомнив пандемию.