Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В МИД РФ потребовали решить вопросы биологической деятельности США на Украине

Постников: РФ требует решить вопросы биологической деятельности США на Украине
Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников заявил РИА Новости, что Москва требует решить вопрос о биологической деятельности США на Украине.

По словам дипломата, РФ до сих пор не получила должной реакции, несмотря на то, что проблема остается актуальной и по-прежнему требует решения.

«Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. — «Газета.Ru») и глобальную биобезопасность», — отметил Постников.

В декабре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев говорил, что закрытое президентом США Дональдом Трампом американское Агентство по международному развитию (USAID) может быть причастно к тестированию различных препаратов на украинцах.

Он отметил, что факты проведения таких работ на базе биолабораторий Украины неоднократно подтверждались должностными лицами США — координатором совета национальной безопасности Джоном Кирби, заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и действующим министр здравоохранения Робертом Кеннеди — младшим.

Ранее Трамп в ООН высказался о разработке биооружия, вспомнив пандемию. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557653_rnd_3",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+