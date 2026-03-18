Россиянам назвали сроки посадки картошки для сбора рекордного урожая

Урожай картофеля во многом зависит от выбора сроков посадки, причем ориентироваться только на календарь – недостаточно. Следует также учитывать сорт и следить за температурой почвы, рассказал 360.ru главный агроном Академии имени Тимизярева Вячеслав Маслов.

В регионах Центральной России сроки посадки обычно выпадают на майские праздники, однако важно, чтобы температура почвы составляла не ниже 10-12 градусов тепла, отметил специалист.

«Если есть заморозки, снег и тому подобное, сроки переносят, пока не будет необходимой температуры», — пояснил он.

При отсутствии погодных аномалий, в центральных регионах, включая Москву и Подмосковье, он посоветовал сажать картофель в конце апреля – начале мая, на юге – в конце марта – начале апреля, на севере, в Сибири – в середине мая – начале июня.

Для рекордного урожая агроном посоветовал выбирать сорта суперэлитной категории – такие, как «Ривьера», «Жуковский ранний», «Аляска», «Ред Скарлетт», «Ариэль». Также к высокоурожайным относятся сорта «Гала», «Королева Анна», «Вега», «Тулеевский», «Фрителла», «Садон». Семена должны весить в среднем 100 граммов, их размер должен быть примерно с куриное яйцо – слишком мелкие семена хорошего урожая не дадут, предупредил Маслов.

«Обычно семена сажают на глубину трех диаметров клубня. Чем клубень меньше, тем ближе к поверхности его сажают — так его росткам проще пробиться, — добавил специалист. — Также глубина посадки зависит от состава почвы: чем она плотнее, тем ближе к поверхности сажают картофель, чем легче — тем глубже».

В заключение он напомнил о важности своевременного полива картофеля при сухой почве, использования подкормок, в том числе ранневесенних удобрений с содержанием азота.

До этого агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев рассказал, что плохой урожай картофеля может быть вызван поздним сбором урожая и наличием болезней. По его словам, при дождливой погоде картофель нужно выкапывать еще в августе, потому что он может пострадать от гнили и фитофторы — такие заболевания возможны на фоне из-за влажного сезона и высоких температур воздуха.

Ранее ученые выяснили, как картофель сможет расти на Луне.