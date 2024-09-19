Дачникам назвали причины плохого урожая картофеля

Плохой урожай картофеля, на который пожаловались дачники, может быть вызван поздним сбором урожая и наличием болезней. Об этом рассказал агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев, передает Сиб.фм.

По его словам, картофель нужно было выкапывать еще в августе, потому что в этом году он страдает от гнили и фитофторы. Он уточнил, что заболевания могли произойти из-за влажного сезона и высоких температур воздуха. Мармулев добавил, что большая часть сортов картофеля неустойчива к грибковому заболеванию, которое в первую очередь поражает листья и стебли.

«После этого все скатывается по стеблю в почву и заражаются другие клубни картофеля», — добавил он.

Эксперт уточнил, что к главному признаку фитофторы относятся темные пятна на плодах. Такие картофелины дачников призвали убирать сразу же.

Исследование ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина россиян (43%) в 2024 году вырастили лучший урожай, чем в 2023. Чаще всего на грядках россиян летом 2024 года можно было увидеть следующие культуры: картофель (31%), огурцы (23%), помидоры (21%), капусту и лук (по 18%), морковь (14%) и зелень (13%).

Ранее был назван овощ, пользу которого сильно недооценивают россияне.