Эксперт объяснила, как подготовиться к возвращению на работу после декрета

Многие россиянки боятся выходить на работу после декретного отпуска из-за изменений, происходящих на рынке труда, и страха недоверия со стороны работодателя. Для того чтобы безболезненно приступить к своим обязанностям, важно начать подготовку к возвращению заранее. Об этом «Известиям» рассказала основатель «Школы карьерного менеджмента», президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

Специалист посоветовала начать готовиться к возвращению на работу примерно за полгода. За это время необходимо переосмыслить карьерные цели, взяв во внимание адаптацию ребенка к детскому саду и новому режиму.

«Лучше заранее обсудить варианты возвращения, чтобы у работодателя было время подготовиться и найти подходящую роль. Кроме того, полезно поддерживать профессиональные контакты и продолжать обучение даже во время декрета. Это помогает сохранить связь с профессией и чувствовать себя увереннее при выходе на работу», — объяснила она.

По словам эксперта, в ходе собеседования женщине следует показать свою готовность приступить к рабочему процессу и обозначить продуманность бытовых вопросов. Таким образом удастся снизить тревожность работодателя и повысить уровень доверия с его стороны.

При этом специалист добавила, что декретный отпуск может стать временем для переосмысления карьерного пути, освоения новых навыков и смены профессионального направления.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев до этого объяснил в разговоре с «Газетой.Ru», что в будущем быстрое возвращение россиянок из декрета на работу может привести к тому, что часть женщин начнет откладывать рождение второго ребенка или вовсе отказываться от него. По его словам, такая модель уже наблюдается в Японии, Южной Корее, странах Европы и крупных городах Китая, где совмещение карьеры и материнства зачастую оказывается выбором.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают самозанятые мамы в декрете.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
