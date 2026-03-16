Видео: крупный хищник парализовал движение в российском регионе

Mash: тигр заблокировал проезд по дороге в Хабаровском крае
В Хабаровском крае тигр лег посреди трассы и парализовал движение. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Животное заметили возле поселка Бойцова. Опасаясь его спровоцировать, водители легковушек и автобусов на время остановились. Убедившись, что хищник не проявляет агрессии, начали осторожно проезжать мимо», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что животное лежит на проезжей части, тем самым затрудняет движение на одной из полос. По словам автора видео, все автомобилисты останавливаются, чтобы снять тигра на камеру. На записи также заметно, что редкого хищника не пугают машины: люди медленно объезжают животное, которое не уходит с дороги.

По данным канала, очевидцы сообщили о местонахождении тигра охотоведам.

До этого в Челябинской области волк бежал по проезжей части перед машиной. Автомобилисты сняли инцидент на видео.

Ранее Subaru Forester с уловом провалился под лед в Приморье.

 
