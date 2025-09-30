ФСБ задержала россиянина, вербовавшего подростков для совершения терактов

ФСБ: жителя Мордовии задержали за привлечение подростков к терактам на ж/д

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии, который, как утверждается, по заданию военной разведки Украины вербовал подростков для поджогов релейных шкафов на железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации следствия, россиянин 2007 г.р., через мессенджер Telegram связался с представителем Главного управления разведки минобороны Украины и за денежное вознаграждение согласился поджечь релейные шкафы, расположенные рядом с железнодорожными путями в Мордовии.

«Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона», — отметили в ЦОС.

До этого следственные органы предъявили обвинение 15-летнему жителю Москвы, который поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне между станциями Бирюлево-Товарная и Чертаново Павелецкого направления МЖД. Подросток признался, что совершил поджог за незначительное денежное вознаграждение, которое ему пообещал незнакомец через мессенджер.

Ранее в Перми подростка отправили под домашний арест за покушение на теракт.