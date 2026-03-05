Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Врач рассказал, как снизить риск развития глаукомы

Офтальмолог Максяшин: риск развития глаукомы возрастает после 40 лет
Shutterstock

Затуманивание взгляда, ореолы вокруг освещенных предметов или плохое боковое зрение могут быть признаками развития глаукомы. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Новгородской области Александр Максяшин.

«Глаукому называют «тихим вором» зрения, потому что она протекает, как правило, бессимптомно. Глаукома связана с повышением внутриглазного давления, которое человек не отмечает. Пациенты не чувствуют боли, неприятных ощущений, никаких предвестников. Зрительные функции снижаются и, к сожалению, при глаукоме их уже не вернуть назад. Чтобы снизить риск развития глаукомы, необходимо каждому человеку после 40 лет посещать офтальмолога и измерять внутриглазное давление. В этом возрасте начинаются какие-то склеротические изменения, и в том числе может нарушаться отток внутриглазной жидкости», — сказал Максяшин.

Глаукома бывает и врожденная, обратил внимание офтальмолог. Это выявляется на ранних сроках при осмотре. У кого-то это видно уже в роддоме, у кого-то позже. Существует и так называемая вторичная глаукома — вследствие каких-то травм.

«Глаукома часто бывает наследственным заболеванием. Если у родителей была глаукома, то и у пациента с подозрением, скорее всего, может быть тоже глаукома в анамнезе. Для предотвращения этого заболевания какой-либо специфики нет. Только выявление на более ранних сроках. Ни витамины, ни морковка, к сожалению, не помогут. Важно соблюдать режим труда и отдыха, читать при хорошем освещении. Исключить потребление алкоголя и курение. Это не только к глаукоме относится, вообще к здоровью пациента. Есть тревожные «звоночки», которые пациент может сам заметить и обратиться к врачу. Например, появились затуманивания взгляда, ореолы вокруг освещенных предметов, плавающие помутнения, сужения, перестал видеть боком», — пояснил Максяшин.

Он добавил, что есть много доступных способов лечения этого заболевания. Это могут быть лекарства или лазерная хирургия.

«Мы начинаем, как всегда, с консервативной терапии. Это препараты, которые либо снижают продукцию выделения внутриглазной жидкости, либо снижают внутриглазное давление. Если не помогает консервативная терапия, мы прибегаем к лазерному лечению, что можно сделать в амбулаторных условиях. Это так называемая лазерная хирургия одного дня. Если и это не помогает либо если пациент по каким-то причинам не подходит для лазерного лечения, проводится полноценная хирургия для создания новой дренажной системы глаза. Ограничений для пациентов с глаукомой по жизни нет. Единственное, нужно жить в более сохранно-щадящем режиме, избегать сотрясений и ушибов», — констатировал Максяшин.

Ранее врач перечислил признаки конъюнктивита, приводящего к слепоте.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!