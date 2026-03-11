«Черника – это миф»: названы продукты, которые на самом деле влияют на зрение

Распространенное мнение, что диета для улучшения зрения должна включать в себя чернику и морковь – это не более, чем миф. На самом деле эти продукты не могут повлиять на здоровье глаз. Но при определенном подходе к формированию рациона можно выбрать наиболее полезные продукты, которые способны предотвратить развитие опасных заболеваний, рассказала 360.ru профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова.

«Близорукость нельзя вылечить черникой или морковью. Даже если вы съедите ведро моркови, вытянутый глаз не станет круглым, — подчеркнула специалист. — Однако сбалансированное питание критически важно для здоровья сетчатки и профилактики других опасных заболеваний глаз».

По ее словам, желающим улучшить здоровье глаз важно включить в рацион в первую очередь жирную морскую рыбу – лосось, сардины, скумбрию. Есть ее нужно не реже двух-трех раз в неделю, так как содержащиеся в ней вещества защищают сетчатку глаз и помогают в борьбе с синдромом сухого глаза.

Важные для глаз лютеин и зеаксантин содержатся в яичных желтках, кукурузе и темно-зеленых листовых овощах – таких, как шпинат и брокколи. Эти продукты тоже важно включить в рацион на постоянной основе, подчеркнула офтальмолог.

Кроме того, она призвала регулярно употреблять цитрусовые, болгарский перец, орехи и семена, богатые витаминами А, С, Е. К слову, морковь тоже содержит эти витамины, поэтому все-таки и ее стоит включить в рацион. Также врач посоветовала есть мясо птицы, бобовые и тыквенные семечки – из этих продуктов организм черпает запасы цинка.

Помимо питания, критически важно для здоровья глаз своевременное начало лечения, поэтому важно регулярно посещать офтальмолога, предупредила Шилова.

«Дети без жалоб и отягощенной наследственности должны проходить профилактический осмотр у врача-офтальмолога в один месяц, в один год и в три года, за год до школы (пять-шесть лет) и далее — один раз в год на протяжении всего школьного обучения», — пояснила врач, добавив, что взрослым бывать у офтальмолога нужно не реже одного раза в два года.

Ученые до этого выяснили, что рост числа случаев близорукости в мире связан не столько с самими экранами, сколько с недостатком света, достигающего сетчатки при длительной работе на близком расстоянии в помещении. По их мнению, контроль миопии (близорукости) должен включать достаточное освещение, ограничение длительной аккомодации и больше времени на открытом воздухе, где глаз фокусируется на дальних объектах и получает больше света.

