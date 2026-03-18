Врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

Одышка, перебои в работе сердца, внезапная слабость и боли в груди могут сигнализировать о возможных проблемах с сердечно-сосудистой системой. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

По его словам, такие симптомы важно не игнорировать, особенно если они возникают без очевидной причины.

«Если говорить о симптомах, то человек может почувствовать боли в области сердца, появляется одышка, может быть ощущение перебоев в работе сердца. Иногда возникает немотивированная слабость, когда вроде бы ничего особенного не делал, а сил нет. Также может колебаться давление. И, конечно, играет роль возраст, потому что сердечные болезни чаще встречаются у людей более пожилого возраста», — сказал Конев.

Для поддержания здоровья врач призвал скорректировать образ жизни и регулярно заниматься физической активностью. Кроме того, важно наладить питание: избегать переедания и несбалансированного рациона, поскольку они создают дополнительную нагрузку на организм. При появлении признаков недуга он посоветовал обращаться к специалисту.

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Мария Зебелян до этого рассказала «Газете.Ru», что нарушения в работе сердца могут проявляться и менее очевидными симптомами, которые нередко остаются без внимания. По словам специалиста, одним из возможных сигналов может быть головная боль, особенно если она возникает в затылочной области. Иногда именно она становится единственным проявлением повышения артериального давления, поэтому при появлении подобного симптома стоит измерить давление.

Ранее уфимские врачи спасли жизнь новорожденному с критическим пороком сердца.