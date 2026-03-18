Стало известно, как питание влияет на состояние кожи

Врач Скорогудаева: питание может обострять дерматологические проблемы
Нехватка витаминов и микроэлементов, а также нарушения в работе желудочно-кишечного тракта могут отражаться на состоянии кожи и провоцировать обострение дерматологических недугов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, некоторые продукты в рационе могут усиливать особенности кожи, например повышенную жирность. Такую проблему могут вызывать вещества, содержащиеся в цитрусовых, такие как нарингин и апигенин, уточнила врач. Еще более заметное влияние на кожу оказывают внутренние процессы организма.

«Многие дерматологические заболевания завязаны через желудочно-кишечный тракт. Если есть проблемы с ЖКТ, мы часто видим обострение процессов на коже лица. Поэтому при различных кожных патологиях питание обязательно корректируют, подбирая диету, которая помогает снизить выраженность воспалительных проявлений», — отметила Скорогудаева.

Эксперт добавила, что при ряде болезней может помочь корректировка питания. Так, например, при розацеа важно следить за рационом, поскольку алкоголь, острая пища и горячие блюда могут провоцировать усиление воспаления.

Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина до этого говорила, что восстановить кожу после зимнего сезона можно с помощью комплексного ухода, в который входят увлажнение, фотозащита, качественный сон и правильное питание.

Ранее в России разработали инновационную косметику для восстановления кожи.

 
