Глава Рособрнадзора сообщил о снижении бумажной нагрузки на учителей

В России снизилась бумажная нагрузка на учителей. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании по теме бюрократической нагрузки на педагогов, передает РИА Новости.

«Когда мы говорим о том, насколько она снизилась (бумажная нагрузка. — прим. ред.) в плане новой нормативной базы, то в среднем можно говорить — раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, количеству бумаг», — заявил он.

Музаев подчеркнул, что уменьшение бюрократической нагрузки на учителей происходит в соответствии с новой нормативной базой. Он подчеркнул, что о необходимости изменений говорилось много лет, однако они были приняты только сейчас.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что бюрократическая и внеучебная нагрузка, которой подвергаются учителя, стала главным препятствием для качественного обучения. По его мнению, это не только подрывает качество образования, но и ведет к профессиональному выгоранию педагогов.

Ранее депутат Госдумы предложила поднять выплаты за классное руководство.