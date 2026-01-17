Жителя Челябинска осудили за пропаганду и призывы к терроризму

ФСБ: суд приговорил жителя Челябинска к 5,5 года колонии за призывы к терроризму

Жителя Челябинска приговорили к 5,5 года лишения свободы, признав виновным в пропаганде и призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Челябинской области, пишет «Интерфакс».

По данным следствия, мужчина является приверженцем террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной Верховным судом РФ. В декабре 2024 года он через информационно-коммуникационные сети занимался пропагандой и призывал к терроризму, пытаясь склонить и вовлечь новых участников в деятельность структуры.

На этом фоне в отношении жителя Челябинска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России. Дело рассматривал Центральный окружной военный суд, который приговорил мужчину к 5,5 года колонии общего режима. Также фигуранта лишили права администрировать сайты в течение двух лет.

14 января управление министерства внутренних дел по Донецкой народной республике (ДНР) сообщило, что суд в Макеевке оштрафовал местную жительницу за публикацию фотографии, содержащей запрещенное нацистское приветствие. Женщину признали виновной по административной статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики.

Ранее в Башкирии студента обвинили в участии в террористической организации.