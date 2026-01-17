Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Жителя Челябинска осудили за пропаганду и призывы к терроризму

ФСБ: суд приговорил жителя Челябинска к 5,5 года колонии за призывы к терроризму
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Жителя Челябинска приговорили к 5,5 года лишения свободы, признав виновным в пропаганде и призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Челябинской области, пишет «Интерфакс».

По данным следствия, мужчина является приверженцем террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной Верховным судом РФ. В декабре 2024 года он через информационно-коммуникационные сети занимался пропагандой и призывал к терроризму, пытаясь склонить и вовлечь новых участников в деятельность структуры.

На этом фоне в отношении жителя Челябинска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России. Дело рассматривал Центральный окружной военный суд, который приговорил мужчину к 5,5 года колонии общего режима. Также фигуранта лишили права администрировать сайты в течение двух лет.

14 января управление министерства внутренних дел по Донецкой народной республике (ДНР) сообщило, что суд в Макеевке оштрафовал местную жительницу за публикацию фотографии, содержащей запрещенное нацистское приветствие. Женщину признали виновной по административной статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики.

Ранее в Башкирии студента обвинили в участии в террористической организации.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642763_rnd_3",
    "video_id": "record::762335bc-376c-4934-ba79-fc9c38b2c162"
}
 
Теперь вы знаете
Фейковые вакансии: как распознать мошенника-работодателя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+