Педагог объяснила, когда можно начинать давать карманные деньги ребенку

Начинать давать ребенку карманные деньги можно после того, как ему исполнится 6-7 лет, и он начнет понимать, для чего нужны именно средства. Об этом газете «Известия» рассказала учитель высшей категории, методист и специалист по дошкольной финансовой грамотности Наталья Модель.

«Карманные деньги можно давать начиная со старшего дошкольного возраста, если дети умеют самостоятельно распоряжаться деньгами. Например, если уже могут выбирать, на что потратить, умеют покупать по списку, прикидывать общую сумму и сдачу», — объяснила специалист.

Она отметила, что главным смыслом карманных денег является тренировка ответственности. С их помощью важно научить ребенка грамотно планировать свои расходы, контролировать желания и откладывать средства на конкретную цель. Не менее важно объяснить малышу правила безопасности, рассказав, где нужно хранить деньги и как действовать, если кто-то просит отдать их.

При этом точную сумму карманных денег родителям следует обсудить с самим ребенком. Для этого рекомендуется аккуратно объяснить ему что у семьи есть свой бюджет, а также подсчитать регулярные траты, такие как перекусы, проезд и другие мелкие расходы.

Педагог также напомнила, что сейчас родители могут следить за покупками своих детей через банковские карты, привязанные к своему счету. При этом карманные деньги ребенок имеет право потратить по собственному усмотрению.

До этого в пресс-службе девелопера Level Group и «Синергия Франчайзинг» рассказали, что каждый пятый родитель в России отдает своих детей на воспитание бабушкам и дедушкам, чтобы продолжать ходить на работу. Согласно проведенному исследованию, у 21% опрошенных нет возможности заниматься образованием ребенка и возить его к репетиторам и на различные секции из-за строгого рабочего графика.

