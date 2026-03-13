Размер шрифта
Психолог объяснила, с какого возраста стоит обучать детей иностранным языкам

Психолог Рейнталь: детей нужно обучать иностранным языкам с двух-четырех лет
Tyler Olson/Shutterstock/FOTODOM

Детей стоит начинать обучать иностранным языкам с двух-четырех лет, поскольку в этом возрасте их мозг наиболее восприимчив к этому благодаря активному развитию речевых зон. Об этом NEWS.ru рассказала детский и семейный психолог Галина Рейнталь.

Она уточнила, что сам процесс важно выстраивать в игровой форме, например, через песни, мультфильмы, короткие игры. Однако психолог уточнила, что в случае, если у ребенка диагностирована задержка речевого развития, изучение других языков лучше отложить до пяти-шести лет.

«Почему дети смешивают языки? Это нормально и называется код-свитчинг. Такое происходит, потому что мозг учится пользоваться новой системой. Словарный запас в иностранном языке пока мал, и ребенок подставляет те слова, которые быстрее вспоминаются — из русского или английского», — сказала Рейнталь.

По ее словам, в ходе обучения родителям не стоит ругать детей или грубо исправлять их, чтобы не спровоцировать страх говорить.

Основатель образовательных центров «Арт Академия-Академия отличий», эксперт в области интеллектуального развития и раннего образования детей Марина Май до этого говорила, что раннее изучение детьми иностранного языка, чаще всего — английского, чаще всего бесполезно и может даже навредить ребенку.

Ранее родителей предупредили, к чему приведет сокращение часов иностранного языка в школах.

 
