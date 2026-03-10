Стало известно, как россияне совмещают воспитание детей и карьеру

Каждый пятый родитель в России отдает детей на воспитание бабушкам и дедушкам, чтобы продолжать работать. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе девелопера Level Group и «Синергия Франчайзинг».

Согласно проведенному опросу, 21% респондентов доверяют воспитание своих детей собственным родителям. Россияне объяснили, что из-за строгого рабочего графика у них нет возможности заниматься образованием ребенка и возить его к репетиторам и на различные секции, поэтому они решили отправить детей к бабушке.

Другие 10% участников опроса раскрыли, что им пришлось сменить место работы из-за неудобного графика, потому что обращаться за помощью с организацией занятий детей им не к кому. Еще 6% респондентов поделились, что смогли нанять няню на полный день или автоняню, которая сопровождает детей на занятия.

При этом 64% россиян были вынуждены отказаться от желания записать своего ребенка на интересный кружок из-за неудобной логистике. У этих опрошенных в приоритете оказалась карьера. В этом случае компромиссом стали школы и развивающие центры, расположенные в непосредственной близости от дома.

«Для рынка франчайзинга это означает устойчивый спрос на форматы, встроенные в жилые районы и упрощающие повседневную жизнь: образовательные проекты, кружки и спортивные студии, медицинские услуги, клиники и лаборатории, прачечные, мастерские ремонта и пошива, бытовые сервисы. Если только 6% могут позволить себе няню, значит, массовый запрос смещается в сторону доступных локальных решений рядом с домом», — подчеркнул директор «Синергия Франчайзинг» Николай Маркин.

