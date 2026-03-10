Размер шрифта
Общество

Стало известно, как россияне совмещают воспитание детей и карьеру

Level Group: 21% родителей отдают детей бабушке на воспитание ради работы
Shutterstock

Каждый пятый родитель в России отдает детей на воспитание бабушкам и дедушкам, чтобы продолжать работать. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе девелопера Level Group и «Синергия Франчайзинг».

Согласно проведенному опросу, 21% респондентов доверяют воспитание своих детей собственным родителям. Россияне объяснили, что из-за строгого рабочего графика у них нет возможности заниматься образованием ребенка и возить его к репетиторам и на различные секции, поэтому они решили отправить детей к бабушке.

Другие 10% участников опроса раскрыли, что им пришлось сменить место работы из-за неудобного графика, потому что обращаться за помощью с организацией занятий детей им не к кому. Еще 6% респондентов поделились, что смогли нанять няню на полный день или автоняню, которая сопровождает детей на занятия.

При этом 64% россиян были вынуждены отказаться от желания записать своего ребенка на интересный кружок из-за неудобной логистике. У этих опрошенных в приоритете оказалась карьера. В этом случае компромиссом стали школы и развивающие центры, расположенные в непосредственной близости от дома.

«Для рынка франчайзинга это означает устойчивый спрос на форматы, встроенные в жилые районы и упрощающие повседневную жизнь: образовательные проекты, кружки и спортивные студии, медицинские услуги, клиники и лаборатории, прачечные, мастерские ремонта и пошива, бытовые сервисы. Если только 6% могут позволить себе няню, значит, массовый запрос смещается в сторону доступных локальных решений рядом с домом», — подчеркнул директор «Синергия Франчайзинг» Николай Маркин.

Кризисный и семейный психолог Лилия Гладких до этого говорила, что на прогулы школы могут указывать изменения в поведении ученика и его реакции на вопросы об учебе. По ее словам, в случае пропусков не нужно давить на ребенка и пытаться запугать его. Важно понять причину произошедшего и узнать, почему школьник скрывал прогулы, а не попросил помощи.

Ранее психолог объяснила, почему нельзя запрещать ребенку плакать.

 
