Врач рассказала, какие продукты снизят уровень стресса перед экзаменом

Сложные углеводы, включая каши, картофель и цельнозерновые макароны, помогут поддержать умственную активность и снять стресс перед экзаменом, если съесть их на ужин. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог, валеолог, терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, это будет способствовать тому, что глюкоза будет усваиваться медленнее, и мозг будет сохранять работоспособность во время сна.

«После пробуждения самое главное правило — не пить кофе, крепкий чай и другие кофеиносодержащие напитки. Дело в том, что они дают мгновенный заряд бодрости, который пропадает уже к началу экзамена. То есть достигается обратный эффект: замедление умственной работы, упадок сил и чувство вялости», — предупредила Чернышова.

Врач отметила, что кофе также может повысить выработку кортизола — гормона стресса. Она посоветовала выпить вместо него какао. Кроме того, стоит исключить из рациона сладости и пить больше чистой негазированной воды. На перекус можно взять бутерброд с сыром, орехи, сухофрукты, банан или молочный коктейль. В их составе есть триптофан, который снижает уровень стресса.

Нейрофизиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин до этого говорил, что дыхательные упражнения помогут справиться со стрессом перед экзаменами и сохранить концентрацию во время подготовки.

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