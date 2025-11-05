На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила ошибки школьников, повышающие стресс перед экзаменами

Врач Крашкина: прокрастинация повышает стресс перед экзаменами
true
true
true
close
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Прокрастинация, при которой подготовка к экзамену откладывается до последнего момента, лишь усиливает стресс перед испытаниями. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Кроме того, по ее словам, тревогу усиливает отсутствие плана подготовки, а также общения с друзьями и близкими, поддержка которых необходима.

«Многие исследования подтверждают, что высокий уровень стресса негативно сказывается на учебных результатах. Студенты с низким уровнем тревожности, как правило, показывают лучшие результаты, чем те, кто испытывает высокий стресс. Стресс может влиять на концентрацию и запоминание, что, в свою очередь, отражается на итоговых оценках», — отметила эксперт.

Старший научный сотрудник НИИ терапии и профилактической медицины, врач-эндокринолог Алла Овсянникова до этого говорила, что подростки в возрасте 15–17 лет чаще сталкиваются с ожирением. По ее словам, это объясняется пристрастием к вредной пище на фоне стресса перед экзаменами.

Ранее школьникам посоветовали не выбирать предметы для ЕГЭ по совету родителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами