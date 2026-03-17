Опрос: почти две трети россиян признались, что не высыпаются

60% россиян испытывают трудности со сном, и только 32% опрошенных полностью довольны тем, как высыпаются. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного управляющей компанией СК10.

Отмечается, что вопреки распространенному стереотипу, главным виновником плохого сна оказался вовсе не храп — на него пожаловались лишь 10% участников опроса. Основная проблема для 35% респондентов заключается в том, что они не могут быстро заснуть. Еще 25% просыпаются среди ночи, а 8% считают свой сон слишком чутким.

Распространенной проблемой является и несвоевременный отход ко сну. 21% опрошенных признались, что поздно ложатся из-за работы. Маленькие дети будят по ночам лишь 7%. 22% респондентов допоздна зависают в гаджетах, половина участников опроса просто не может долго уснуть без видимой внешней причины.

«Большинство россиян (59%) проводят последний час перед сном с телефоном или планшетом в руках. Чтение книг предпочитают лишь 16%. Есть и те, кого продолжают занимать рабочие вопросы (5%), а также домашние дела (20%). Однако главные причины плохого сна связаны не столько с привычками, сколько с внутренним состоянием и обстановкой в спальне», — рассказали эксперты компании.

30% опрошенных жалуются, что ночью в спальне бывает то слишком жарко, то холодно, то душно. Кошмары, а также храп или беспокойный сон близких беспокоят россиян значительно реже — об этом сообщили 14% и 10% участников соответственно.

Профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов до этого говорил, что если человек сталкивается с постоянным недосыпом, например из-за храпа супруга, это может привести к нарушению гормонального баланса, и, как следствие, вызвать ночной аппетит.

Среди других последствий недосыпа — артериальная гипертензия, метаболический синдром, инсулинорезистентность и повышенный риск развития сахарного диабета, отметил он.

