Мужчина сдавал теоретический экзамен на права с 2017 года и сдал с 139-й попытки

Поляк установил рекорд, сдав теоретический экзамен на водительские права с 139-й попытки после девяти лет неудач, сообщает Polsat News.

В польском Тарнове мужчина сдавал теоретический экзамен с 2017 года. Директор местного центра дорожного движения Павел Гургул рассказал, что кандидат упорно тренировался, показывая, насколько ему нужны права.

Оказалось, что при подготовке поляк использовал демо-версию теста без полного банка вопросов. Перейдя на полную программу, он быстро улучшил результаты и наконец сдал экзамен.

Мужчина потратил тысячи злотых на попытки, но не сдался, и теперь ждет практического теста. Этот случай уникален для региона, хотя в Польше были кандидаты с 163 провалами в теории или 58 — на практике.

По словам Павла Гургула, слабость в теории не всегда влияет на сдачу экзамена по вождению, многие проваливают тесты, но сдают практику с первого раза.

Ранее российский сенатор предложил вернуться к старой экзаменационной системе с билетами.

 
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
