В России объяснили, почему зимой дорожают огурцы, помидоры и мясо

Рост цен на продукты зимой — привычное явление для россиян. Однако за цифрами на ценниках стоит сложная экономическая логика: в стоимость огурцов, помидоров и мяса заложена целая цепочка расходов, рисков и технологических нюансов. Об этом рассказал в беседе с «Газета.Ru» инженер-практик и эксперт по механизации сельского хозяйства Константин Фоменко.

По словам Фоменко, цена любого продукта складывается не только из стоимости исходного сырья, но и из целого комплекса факторов — от семян и кормов до транспортировки и налогов.

«Каждый килограмм овощей или мяса включает еще и затраты на электроэнергию, воду, удобрения, зарплаты работников, амортизацию оборудования, сортировку, упаковку, хранение и доставку. Все эти этапы образуют единую цепочку, где любое удорожание отражается на конечной цене», — пояснил эксперт.

Особенно сложной, по его словам, остается структура себестоимости в мясном производстве.

«Главный фактор здесь — корма. Помимо этого, влияют племенной материал, ветеринарное обслуживание, генетика животных и эффективность откорма. Если корм дорогой или нарушена логистика, цена на мясо растет автоматически», — сказал Фоменко. Он напоминает, что эпизоды заболеваний животных, такие как птичий грипп или африканская чума свиней (АЧС), также способны резко поднять цены из-за вынужденных убоев и сокращения предложения на рынке.

Для тепличных овощей зимой ключевыми драйверами роста становятся электроэнергия и отопление.

«Теплицы — это энергоемкое производство. В холодный сезон расходы на поддержание микроклимата и «досветку» растений возрастают кратно, особенно если речь идет о круглогодичных комплексах. Энергия сейчас остается самой дорогой статьей себестоимости», — отметил Фоменко. По его словам, на ситуацию также влияют цены на зерно, курс валют и инфляционное давление, повышающие стоимость импортных материалов — от семян до удобрений.

Однако этот рост не носит постоянный характер. С наступлением весны, когда увеличивается продолжительность светового дня и теплицы меньше зависят от искусственного освещения, расходы на энергию снижаются.

«С марта-апреля традиционно наблюдается стабилизация цен: отопительный сезон заканчивается, затраты падают, а на рынок выходит новый урожай тепличных и открытых культур», — объяснил эксперт. По его оценке, к апрелю-маю можно ожидать снижение стоимости овощей на 10–25% для местных культур, таких как капуста, редис и зелень, и на 5–10% — для тепличных огурцов и помидоров, которые частично зависят от импортных поставок и колебаний валютного курса.

В целом, как отметил Фоменко, рост цен зимой — закономерный результат сезонных колебаний, а не спекуляция или искусственный дефицит. «Агросектор сильно зависит от климата и энергетики, и пока эти параметры нестабильны, цена на еду тоже будет чувствительной к сезону. Главное — чтобы рост был умеренным и прогнозируемым, без шоков для потребителя», — заключил эксперт.

