На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России объяснили, почему зимой дорожают огурцы, помидоры и мясо

Эксперт Фоменко: овощи и мясо дорожают зимой из-за зависимости агросектора от климата
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Рост цен на продукты зимой — привычное явление для россиян. Однако за цифрами на ценниках стоит сложная экономическая логика: в стоимость огурцов, помидоров и мяса заложена целая цепочка расходов, рисков и технологических нюансов. Об этом рассказал в беседе с «Газета.Ru» инженер-практик и эксперт по механизации сельского хозяйства Константин Фоменко.

По словам Фоменко, цена любого продукта складывается не только из стоимости исходного сырья, но и из целого комплекса факторов — от семян и кормов до транспортировки и налогов.

«Каждый килограмм овощей или мяса включает еще и затраты на электроэнергию, воду, удобрения, зарплаты работников, амортизацию оборудования, сортировку, упаковку, хранение и доставку. Все эти этапы образуют единую цепочку, где любое удорожание отражается на конечной цене», — пояснил эксперт.

Особенно сложной, по его словам, остается структура себестоимости в мясном производстве.

«Главный фактор здесь — корма. Помимо этого, влияют племенной материал, ветеринарное обслуживание, генетика животных и эффективность откорма. Если корм дорогой или нарушена логистика, цена на мясо растет автоматически», — сказал Фоменко. Он напоминает, что эпизоды заболеваний животных, такие как птичий грипп или африканская чума свиней (АЧС), также способны резко поднять цены из-за вынужденных убоев и сокращения предложения на рынке.

Для тепличных овощей зимой ключевыми драйверами роста становятся электроэнергия и отопление.

«Теплицы — это энергоемкое производство. В холодный сезон расходы на поддержание микроклимата и «досветку» растений возрастают кратно, особенно если речь идет о круглогодичных комплексах. Энергия сейчас остается самой дорогой статьей себестоимости», — отметил Фоменко. По его словам, на ситуацию также влияют цены на зерно, курс валют и инфляционное давление, повышающие стоимость импортных материалов — от семян до удобрений.

Однако этот рост не носит постоянный характер. С наступлением весны, когда увеличивается продолжительность светового дня и теплицы меньше зависят от искусственного освещения, расходы на энергию снижаются.

«С марта-апреля традиционно наблюдается стабилизация цен: отопительный сезон заканчивается, затраты падают, а на рынок выходит новый урожай тепличных и открытых культур», — объяснил эксперт. По его оценке, к апрелю-маю можно ожидать снижение стоимости овощей на 10–25% для местных культур, таких как капуста, редис и зелень, и на 5–10% — для тепличных огурцов и помидоров, которые частично зависят от импортных поставок и колебаний валютного курса.

В целом, как отметил Фоменко, рост цен зимой — закономерный результат сезонных колебаний, а не спекуляция или искусственный дефицит. «Агросектор сильно зависит от климата и энергетики, и пока эти параметры нестабильны, цена на еду тоже будет чувствительной к сезону. Главное — чтобы рост был умеренным и прогнозируемым, без шоков для потребителя», — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о подорожании колбасы перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами