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Мужчина нашел в старых вещах редкую книгу и продал ее за 2,5 млн рублей

Найденную в мусоре книгу о Гарри Потере продали на аукционе за 2,5 млн рублей
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NLB Auctions Torbay/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень», найденный в мусорном ведре, был продан за £21 тыс. (2,5 млн руб. — прим. ред.), передает Би-би-си.

Дэниел Пирс, управляющий аукционным домом в Англии, рассказал, что обнаружил букинистическую редкость среди вещей, которые собирались выбросить.

Мужчина заметил, что в слове «философский» на задней стороне обложке не хватает буквы «О». По его словам, позднее эта ошибка была исправлена и теперь используется для идентификации первого издания популярной книги.

Аукционист выставил экземпляр на торги, и на прошлой неделе лот ушел с молотка на аукционе NLB Auctions в Пейнтоне. Пирс объяснил, что сначала книга вышла тиражом в 500 экземпляров, что и оправдывает ее высокую цену.

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