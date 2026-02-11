Размер шрифта
Россиянам рассказали, когда возобновят работу бывшие заводы Toyota и Volkswagen

Минпромторг России: бывшие заводы Toyota и Volkswagen перезапустят в 2026 году
mitsan.ru

Возобновление производства автомобилей на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области запланировано на 2026 год. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в Госдуме, передает ТАСС.

«В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода — это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области», — сказал он.

По словам Алиханова, Минпромторг выступает за проработку дополнительных инструментов, направленных на защиту инвестиций российского бизнеса при потенциальном уходе иностранных автопроизводителей.

В декабре глава Минпромторга сообщил о снижении производства автомобилей в России в 2025 году. По его словам, за отчетный период с конвейеров сошло немногим более 677 тысяч автомобилей. Этот показатель оказался существенно ниже результатов производственной программы предыдущего года.

Ранее Toyota зарегистрировала в России новый товарный знак.
 
