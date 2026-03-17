Посол Уганды рассказал, что российским туристам стоит посмотреть в стране

В Уганде есть большое количество мест, которые стоит посетить российским путешественникам. Об этом в беседе с kp.ru рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в России Мозес Каваалууко Кизиге.

«Уганда — жемчужина Африки с массой мест для посещения. Можно увидеть самое, наверное, большое количество животных», — поделился посол.

Он отметил, что Уганда располагается на экваторе, достаточно высоко над уровнем моря. При этом температура воздуха там на протяжении всего года колеблется в диапазоне от +17 ºС до +27 ºС.

Дипломат добавил, что в его родной стране есть 165 озер, сотни пресноводных рек, а также озера Виктория и Нил. Он также посоветовал российским туристам попробовать местные фрукты и кулинарию.

Помимо этого, посол подчеркнул, что жители Уганды являются очень дружелюбным народом.

До этого в посольстве РФ сообщили, что Мозамбик рассматривает возможность полной отмены виз для граждан России. Сейчас проект соглашения об отмене требований получать визу на срок пребывания до 30 дней находится на рассмотрении профильных ведомств африканской республики.

Ранее стало известно, что в Госдуме ожидают резкого роста турпотока между Россией и Мьянмой.

 
