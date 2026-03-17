Трое рабочих погибли на НПЗ в Самарской области

В Новокуйбышевске трое рабочих погибли при работах в колодце на заводе

Трое рабочих погибли при проведении работ в колодце на территории завода в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По данному факту прокуратура города Новокуйбышевска организовала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности на производстве и охране труда», — сказано в сообщении.

Как сообщили Telegram-канал 112 и РЕН ТВ, инцидент произошел 17 марта на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Новокуйбышевске. Рабочие выполняли работы по гидроиспытанию сетей свежей воды.

Следователи областного СУ СК России проводят проверку по факту инцидента. Осуществляется осмотр места происшествия, а также комплекс следственных и иных процессуальных действий. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

