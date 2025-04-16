На новом челябинском заводе погибли рабочие

На новом сульфидном заводе под Челябинском погибли двое рабочих

На Челябинском сульфидном заводе утром 16 апреля погибли два работника. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

«На одном из производственных узлов произошла нештатная ситуация, в результате которой травмы, приведшие к гибели, получил сотрудник подрядной организации и находящийся рядом сотрудник предприятия», — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, ЧП произошло около 4:00 часов утра во время пусконаладочных работ оборудования. Они проводились подрядной организацией ООО «Химтехнология».

Руководство завода выразило глубокие соболезнования семьям пострадавших и пообещало оказать всестороннюю помощь.

1 апреля сообщалось, что в Пермском крае в калийной шахте Березников погибли двое сотрудников компании «Уралкалий-Ремонт». По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, горняки выполняли в руднике БКПРУ-4 ремонтные работы. Для расследования причин произошедшего была создана комиссия.

Ранее в Мали десятки взрослых и детей погибли при обрушении нелегальной шахты.