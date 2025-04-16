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На новом челябинском заводе погибли рабочие

На новом сульфидном заводе под Челябинском погибли двое рабочих
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Челябинский сульфидный завод

На Челябинском сульфидном заводе утром 16 апреля погибли два работника. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

«На одном из производственных узлов произошла нештатная ситуация, в результате которой травмы, приведшие к гибели, получил сотрудник подрядной организации и находящийся рядом сотрудник предприятия», — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, ЧП произошло около 4:00 часов утра во время пусконаладочных работ оборудования. Они проводились подрядной организацией ООО «Химтехнология».

Руководство завода выразило глубокие соболезнования семьям пострадавших и пообещало оказать всестороннюю помощь.

1 апреля сообщалось, что в Пермском крае в калийной шахте Березников погибли двое сотрудников компании «Уралкалий-Ремонт». По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, горняки выполняли в руднике БКПРУ-4 ремонтные работы. Для расследования причин произошедшего была создана комиссия.

Ранее в Мали десятки взрослых и детей погибли при обрушении нелегальной шахты.

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