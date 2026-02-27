В Курске после атаки БПЛА выявили повреждение более 20 машин

И. о. губернатора Чепик: свыше 20 машин пострадали при атаке БПЛА на Курск

Более 20 машин получили повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автосервис в Сеймском округе Курска. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Чепик, передает ТАСС.

«Пострадало больше 20 автомобилей, после <...> экспертиз соответствующие меры поддержки людям будут оказаны», — рассказал временный глава региона.

Он отметил, что на место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб и саперы. К текущему моменту специалисты ликвидировали все начавшиеся после удара возгорания и разминировали территорию. Сейчас здесь работают следователи.

«Ситуация под контролем», — подчеркнул Чепик.

27 февраля газета «Известия» со ссылкой на находящегося в больнице губернатора Курской области Александра Хинштейна написала, что БПЛА атаковал территорию автосервиса в административном центре региона. В результате четыре человека получили ранения. Одного из них — 25-летнего сотрудника — спасти не удалось. По поручению губернатора на место ЧП прибыл глава Курска Евгений Маслов.

Ранее житель Белгородской области пострадал в результате атаки БПЛА на автомобиль.