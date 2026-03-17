Названа главная опасность для водителей-алергиков

Чихание — одно из главных проявлений аллергии — за рулем крайне опасно. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

«Если на водителя нападает приступ чихания, особенно пять раз подряд, то он практически полностью утрачивает контроль над транспортным средством. Он ни рук повернуть не может, ни педали нажать. К тому же, не видит ничего», — отметил специалист.

Водителям-аллергикам он посоветовал проверить фильтры климат-контроля, а также пользоваться масками и защитными очками.

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова до этого говорила, что для облегчения симптомов сезонной аллергии важно минимизировать контакт с аллергенами.

Она рекомендует не выходить на улицу в утренние часы, когда уровень пыльцы в воздухе максимальный. Окна дома и автомобиля при этом следует держать закрытыми, использовать очистители воздуха и увлажнители.

Ранее стало известно, почему весной водителям грозит удушье.