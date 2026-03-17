Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог развеял распространенный миф о скорости приема пищи

Диетолог Пристанский: скорость поглощения пищи не влияет на ее усвояемость
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Скорость поглощения пищи не влияет на качество ее усвояемости организмом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог-нутрициолог Роман Пристанский.

«Скорость приема пищи хорошо влияет только на время и все. Открою секрет: желудку без разницы, сколько раз вы пережевали, потому что все усваивание происходит в другой части организма», — сказал специалист.

Однако, по его словам, если растянуть прием пищи хотя бы на 15-20 минут, можно съесть меньше, поскольку чувство насыщения приходит с задержкой.

Как отмечают эксперты, чтобы сбросить лишний вес и успеть привести фигуру в порядок до начала лета, не нужно изнурять организм постоянными тренировками в спортзале и морить себя голодом. Достаточно ориентироваться на пять основных лайфхаков, первый из которых — ни в коем случае не садиться на диету.

Ранее врач рассказала, почему опасно не завтракать по утрам.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
