Диетолог развеял распространенный миф о скорости приема пищи

Скорость поглощения пищи не влияет на качество ее усвояемости организмом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог-нутрициолог Роман Пристанский.

«Скорость приема пищи хорошо влияет только на время и все. Открою секрет: желудку без разницы, сколько раз вы пережевали, потому что все усваивание происходит в другой части организма», — сказал специалист.

Однако, по его словам, если растянуть прием пищи хотя бы на 15-20 минут, можно съесть меньше, поскольку чувство насыщения приходит с задержкой.

